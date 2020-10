Coronavirus Italia, lockdown mini per 14 giorni: è ufficiale. Firmata l’ordinanza poco fa (Di giovedì 8 ottobre 2020) lockdown nella provincia di Latina per 14 giorni, di seguito cosa si tratta. Dopo che qui i nuovi casi da Coronavirus sono aumentati del 155 per cento in soli tre giorni, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza in vigore da mezzanotte che prevede il contingentamento a 20 persone per le feste e le cerimonie religiose e il divieto di assembramento davanti a scuole, luoghi e uffici pubblici. Per quanto riguarda i bar, i locali e i ristoranti, al tavolo si potranno sedere al massimo 4 ospiti, mentre la chiusura viene anticipata tassativamente alle 24. A partire da domani, tutti gli esercizi commerciali dovranno esporre obbligatoriamente un cartello in cui si riporta il numero massimo di persone ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 8 ottobre 2020)nella provincia di Latina per 14, di seguito cosa si tratta. Dopo che qui i nuovi casi dasono aumentati del 155 per cento in soli tre, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza in vigore da mezzanotte che prevede il contingentamento a 20 persone per le feste e le cerimonie religiose e il divieto di assembramento davanti a scuole, luoghi e uffici pubblici. Per quanto riguarda i bar, i locali e i ristoranti, al tavolo si potranno sedere al massimo 4 ospiti, mentre la chiusura viene anticipata tassativamente alle 24. A partire da domani, tutti gli esercizi commerciali dovranno esporre obbligatoriamente un cartello in cui si riporta il numero massimo di persone ...

