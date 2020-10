Coronavirus Italia, bollettino 8 ottobre: 4.458 nuovi casi su oltre 128mila tamponi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Aumentano i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia in 24 ore: sono 4.458, contro i 3.678 di ieri, a fronte anche di un incremento nei tamponi che sono stati 128.098 (ieri 125.314). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 8 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). I ricoverati in terapia intensiva sono 358 (+21). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 8 ottobre 2020) Aumentano idi Covid-19 registrati inin 24 ore: sono 4.458, contro i 3.678 di ieri, a fronte anche di un incremento neiche sono stati 128.098 (ieri 125.314). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 8(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). I ricoverati in terapia intensiva sono 358 (+21).

