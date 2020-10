Coronavirus in Toscana: 339 nuovi positivi, oggi 8 ottobre. Contagi nella Rsa. Sale la paura (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Toscana risulta fra le regioni dove è maggiore, in questo momento, la diffusione del virus. oggi, 8 ottobre, i nuovi Contagi sono infatti 339 (192 identificati in corso di tracciamento e 147 da attività di screening). 24 casi sono riconducibili ad anziani ospiti nella struttura Rsa dove nei giorni scorsi erano emersi già alcuni casi. 5 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Larisulta fra le regioni dove è maggiore, in questo momento, la diffusione del virus., 8, isono infatti 339 (192 identificati in corso di tracciamento e 147 da attività di screening). 24 casi sono riconducibili ad anziani ospitistruttura Rsa dove nei giorni scorsi erano emersi già alcuni casi. 5 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero

