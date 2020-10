Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore. Nuovo boom di contagi: più di 4000 casi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino dell’8 ottobre Nuova impennata dei positivi in Italia. Sono 4.458 i contagi registrati nelle ultime 24 ore. Un incremento strettamente legato ai picchi avuti in Campania (+757) e Puglia (+248). Numeri alti anche in Sicilia (+259) e Lombardia (+683). In calo, invece, i decessi che sono 22. Continua ad aumentare la pressione sui ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildell’8 ottobre Nuova impennata dei positivi in. Sono 4.458 iregistrati nelle24 ore. Un incremento strettamente legato ai picchi avuti in Campania (+757) e Puglia (+248). Numeri alti anche in Sicilia (+259) e Lombardia (+683). In calo, invece, i decessi che sono 22. Continua ad aumentare la pressione sui ...

