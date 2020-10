Coronavirus, in Italia 4.458 nuovi casi e altri 22 decessi (Di giovedì 8 ottobre 2020) In Italia ci sono 4.458 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 128.098 tamponi eseguiti, mentre mercoledì i nuovi contagi erano stati 3.678 con 125.314 tamponi,. Nelle ultime 24 ore sono stati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 ottobre 2020) Inci sono 4.458dia fronte di 128.098 tamponi eseguiti, mentre mercoledì icontagi erano stati 3.678 con 125.314 tamponi,. Nelle ultime 24 ore sono stati ...

