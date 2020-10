Coronavirus, in Gran Bretagna oltre 17mila casi in un giorno. Nuovo record in Germania. Parigi attiva il piano di emergenza sanitaria (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’allarme Coronavirus continua a crescere in tutta Europa. In Gran Bretagna il numero dei nuovi casi ha toccato quota 17.540 in 24 ore, portando il totale dall’inizio della pandemia a oltre 561mila casi accertati. I nuovi decessi da Covid-19 sono stati 77. Anche la Germania ha registrato un record di nuovi contagi: sono 4.058 i casi confermati nelle ultime 24 ore. Non erano così alti dall’11 aprile, quando il Paese era però ancora in lockdown. Mercoledì i nuovi positivi tedeschi erano stati 2.898 e anche ieri il numero aveva rappresentato un record. Il picco arriva proprio a ridosso delle vacanze scolastiche autunnali, tanto che, come già chiesto qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’allarmecontinua a crescere in tutta Europa. Inil numero dei nuoviha toccato quota 17.540 in 24 ore, portando il totale dall’inizio della pandemia a561milaaccertati. I nuovi decessi da Covid-19 sono stati 77. Anche laha registrato undi nuovi contagi: sono 4.058 iconfermati nelle ultime 24 ore. Non erano così alti dall’11 aprile, quando il Paese era però ancora in lockdown. Mercoledì i nuovi positivi tedeschi erano stati 2.898 e anche ieri il numero aveva rappresentato un. Il picco arriva proprio a ridosso delle vacanze scolastiche autunnali, tanto che, come già chiesto qualche ...

