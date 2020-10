Coronavirus, in Gran Bretagna oltre 17mila casi in 24 ore. 18mila in Francia: altre 4 città in stato di “massima allerta” (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’allarme Coronavirus continua a crescere in tutta Europa. In Gran Bretagna il numero dei nuovi casi ha toccato quota 17.540 in 24 ore, portando il totale dall’inizio della pandemia a oltre 561mila casi accertati. I nuovi decessi da Covid-19 sono stati 77. In Francia nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 18.129. In Spagna con un incremento di 10.491. Anche la Germania ha registrato un record di nuovi contagi: sono 4.058 i casi confermati nelle ultime 24 ore. Non erano così alti dall’11 aprile, quando il Paese era però ancora in lockdown. Mercoledì i nuovi positivi tedeschi erano stati 2.898 e anche ieri il numero aveva rappresentato un record. Il picco arriva proprio a ridosso delle vacanze scolastiche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’allarmecontinua a crescere in tutta Europa. Inil numero dei nuoviha toccato quota 17.540 in 24 ore, portando il totale dall’inizio della pandemia a561milaaccertati. I nuovi decessi da Covid-19 sono stati 77. Innelle ultime 24 ore i contagi sono stati 18.129. In Spagna con un incremento di 10.491. Anche la Germania ha registrato un record di nuovi contagi: sono 4.058 iconfermati nelle ultime 24 ore. Non erano così alti dall’11 aprile, quando il Paese era però ancora in lockdown. Mercoledì i nuovi positivi tedeschi erano stati 2.898 e anche ieri il numero aveva rappresentato un record. Il picco arriva proprio a ridosso delle vacanze scolastiche ...

