Coronavirus, in Germania 4 mila nuovi casi. Mai così tanti da aprile (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuovo allarmante record di casi di Coronavirus in Germania per il secondo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 4.000 nuovi contagi, mai così tanti dall'11 aprile, quando ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuovo allarmante record didiinper il secondo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 4.000contagi, mai cosìdall'11, quando ...

Intanto, il Premier britannico Boris Johnson rilancia e promette di sconfiggere il Covid-19. Cresce la curva, per il secondo giorno consecutivo, anche in Germania dove nelle ultime 24 ore sono stati ...

Covid: ministro, molto preoccupato da numeri Germania

(ANSA) - BERLINO, 08 OTT - Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha espresso "forte preoccupazione" per i numeri del coronavirus in Germania. Oggi il Robert Koch Institut ha segnalato oltre 4000 ...

