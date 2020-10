Coronavirus, in Francia scatta la massima allerta in quattro città (Di giovedì 8 ottobre 2020) “La situazione sanitaria continua a peggiorare in Francia”, lo ha ammesso il ministro della Salute francese Olivier Véran durante il pointhebdomadaire, l’aggiornamento epidemiologico settimanale tenuto alle 18:00 di oggi. quattro città da sabato diventeranno zone di allerta massima: Lille, Grenoble, Lione e Saint-Etienne, come deciso dal Presidente della Repubblica in Consiglio di Difesa.Per quanto riguarda Digione, la città entra in zona di allerta rinforzata, proprio come Clermont-Ferrand. Tolosa e Montpellier, invece, per ora restano sotto osservazione: “Ci stiamo concedendo qualche giorno di osservazione per verificare la situazione sanitaria”, ha detto il ministro. I nuovi casi di oggi in Francia Nel suo aggiornamento ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) “La situazione sanitaria continua a peggiorare in”, lo ha ammesso il ministro della Salute francese Olivier Véran durante il pointhebdomadaire, l’aggiornamento epidemiologico settimanale tenuto alle 18:00 di oggi.città da sabato diventeranno zone di: Lille, Grenoble, Lione e Saint-Etienne, come deciso dal Presidente della Repubblica in Consiglio di Difesa.Per quanto riguarda Digione, la città entra in zona dirinforzata, proprio come Clermont-Ferrand. Tolosa e Montpellier, invece, per ora restano sotto osservazione: “Ci stiamo concedendo qualche giorno di osservazione per verificare la situazione sanitaria”, ha detto il ministro. I nuovi casi di oggi inNel suo aggiornamento ...

RaiNews : Non siamo ancora ai lockdown di marzo e aprile - e tutti assicurano di volerli evitare - ma passo dopo passo divers… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Gran Bretagna oltre 17mila casi in 24 ore. 18mila in Francia: altre 4 città in stato di “massima al… - Corriere : A Parigi tornano i «reparti Covid». La stima: in 15 giorni questi malati saranno il 50... - FilippoCarmigna : Coronavirus nel mondo, in Francia 18000 contagiati in un giorno, scatta il piano d'emergenza in qua… - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, IN FRANCIA PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO CI SONO STATI PIU' DI 18MILA CASI -