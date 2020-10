Coronavirus, in Francia altri 18.129 casi nelle ultime 24 ore, 76 i morti. Altre quattro città diventano zona “scarlatta” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (8 ottobre)E’ ancora allerta massima in Francia, per l’aumento dei contagi da Coronavirus. nelle ultime ventiquattrore infatti, i nuovi casi sono stati 18.129, in linea con una media che non è mai scesa sotto i 16mila contagi quotidiani (ieri erano stati 18.746). A preoccupare è, oltre al costante bollettino dei morti che sono stati ben 76 solo nell’ultima giornata, il numero di nuovi ricoveri tanto in terapia intensiva quanto nelle strutture ospedaliere “ordinarie”. Gli ospedali della Ile de France, la regione di Parigi colpita molto duramente dal contagio, hanno lanciato un piano di rinvio di tutti gli interventi non urgenti e rafforzamento ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo:notizie (8 ottobre)E’ ancora allerta massima in, per l’aumento dei contagi daventire infatti, i nuovisono stati 18.129, in linea con una media che non è mai scesa sotto i 16mila contagi quotidiani (ieri erano stati 18.746). A preoccupare è, oltre al costante bollettino deiche sono stati ben 76 solo nell’ultima giornata, il numero di nuovi ricoveri tanto in terapia intensiva quantostrutture ospedaliere “ordinarie”. Gli ospedali della Ile de France, la regione di Parigi colpita molto duramente dal contagio, hanno lanciato un piano di rinvio di tutti gli interventi non urgenti e rafforzamento ...

