Coronavirus, in Brasile superati i 5 milioni di casi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo altri 31.553 casi di contagio confermati, il Brasile ha superato la quota di cinque milioni di infezioni di Coronavirus. Precisamente il ministero della Salute ha dichiarato che l'attuale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo altri 31.553di contagio confermati, ilha superato la quota di cinquedi infezioni di. Precisamente il ministero della Salute ha dichiarato che l'attuale ...

vaticannews_it : #7ottobre #Nelmondo #NagornoKarabakh @ceceurope a @OSCE Impegno per soluzione pacifica #Brasile @CNBBNacional inve… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Brasile superati i 5 milioni di casi #brasile - arual812 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Brasile superati i 5 milioni di casi #brasile - thomasschael : RT @Agenzia_Ansa: I casi di coronavirus in Brasile hanno superato i 5 milioni: lo ha reso noto il ministero della #Sanità. Ieri sono stati… - max_airton73 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Brasile superati i 5 milioni di casi #brasile -