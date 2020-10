Coronavirus, impennata in Italia: +4.458, ma boom dei tamponi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuova impennata dei contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Lo si apprende dai dati diffusi dal Ministero della Salute. I nuovi dati diffusi... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuovadei contagi dain. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Lo si apprende dai dati diffusi dal Ministero della Salute. I nuovi dati diffusi...

SASSARI. Sono 4.608 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 127 nuovi ...

Coronavirus, in Sicilia 259 nuovi casi e 3 decessi

ROMA (ITALPRESS) - Il contagio da coronavirus in Sicilia non accenna a smettere di crescere. Nelle ultime 24 ore sono 259 i nuovi casi, con un incremento rispetto a ieri di 46. Impennata dei ...

SASSARI. Sono 4.608 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 127 nuovi ...