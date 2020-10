Coronavirus, impennata di casi: 4.458 nuovi casi, mai così tanti da aprile. I morti sono 22 (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Impennata di casi in Italia: i dati riportati dal ministero della Salute riportano per la giornata di oggi 4.458 nuovi casi, un dato mai così alto dai tempi di aprile. I nuovi casi di ieri erano stati 3.678. L’incremento di morti è 22. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Impennata di casi in Italia: i dati riportati dal ministero della Salute riportano per la giornata di oggi 4.458 nuovi casi, un dato mai così alto dai tempi di aprile. I nuovi casi di ieri erano stati 3.678. L’incremento di morti è 22.

rtl1025 : ?? Nuova impennata dei contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con… - fattoquotidiano : Coronavirus, il report settimanale di Gimbe: “C’è lento ma costante aumento dei decessi. Impennata di contagi e cre… - lucfontana : #coronavirus L’impennata dei contagi: mai così tanti in 5 mesi (via @Corriere) - AVediamo : RT @unfair_play: Impennata di contagi all'Inter. #COVID19 #Inter #coronavirus - iirpo : RT @Cartabellotta: #coronavirus, report settimanale @GIMBE: ??Impennata contagi ??Crescita ricoverati ??Lento e costante aumento decessi https… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus impennata Coronavirus, impennata dei contagi Romasette.it Covid: impennata dei contagi 4.458 e 22 morti

Nuova impennata dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Lo si apprende dai dati diffusi dal Ministero della Salute. “Considero ...

Sette ore di fila per un tampone, drive in di Roma in tilt: "È la terza volta che proviamo a farlo"

C'è chi ha preso malattia a lavoro e chi permessi per accompagnare i figli al secondo tampone, necessario per il rientro in classe.

Nuova impennata dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti. Lo si apprende dai dati diffusi dal Ministero della Salute. “Considero ...C'è chi ha preso malattia a lavoro e chi permessi per accompagnare i figli al secondo tampone, necessario per il rientro in classe.