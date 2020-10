Coronavirus, il nuovo bollettino medico: 1060 guariti e 22 morti (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Protezione Civile ha diffuso nella giornata di oggi il nuovo bollettino sullo stato attuale della pandemia di Coronavirus nel nostro paese. La Protezione Civile ha pubblicato il bollettino giornaliero dell’andamento dei contagi di Coronavirus nel nostro paese. Nella giornata di oggi si registrano 1060 guariti, 4458 nuovi casi e 22 decessi. Aumentano di 21 … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Protezione Civile ha diffuso nella giornata di oggi ilsullo stato attuale della pandemia dinel nostro paese. La Protezione Civile ha pubblicato ilgiornaliero dell’andamento dei contagi dinel nostro paese. Nella giornata di oggi si registrano, 4458 nuovi casi e 22 decessi. Aumentano di 21 … L'articolo proviene da .

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo picco di casi in Gran Bretagna, #Berlino chiude i locali alle 23 #ANSA - Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, nove quartieri di New York di nuovo in lockdown da mercoledì. De Blasio: “È un giorno difficile” - lexacivis : Proroga stato d'emergenza ed obbligo di mascherine all'aperto: ecco cosa prevede il nuovo decreto-legge - comunepordenone : ?? #Mascherine, i nuovi obblighi - - > È in vigore il nuovo decreto legge che introduce l’obbligo di avere sempre co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, cosa si può fare e cosa no con le nuove regole varate dal Governo, dalla mascherina alla app Immuni Il Sole 24 ORE Grande Fratello Vip: sì alle telefonate per concorrenti con figli piccoli/ È polemica

Grande Fratello Vip 2020: Alfonso Signorini e gli autori autorizzano i concorrenti con figli piccoli a ricevere una telefonata. Scoppia la polemica in casa.

Coronavirus: 17 nuovi casi nell'Empolese Valdelsa

FIRENZE. Sono 171 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso. Di seguito il dettaglio. 121 casi in provincia di Firenze, di cui 17 nella zo ...

