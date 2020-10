Coronavirus, il ministro Speranza: “I numeri cresceranno ancora” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Noi non abbiamo i numeri di altri paesi europei ma da nove settimane ormai i nostri numeri crescono e cresceranno ancora, questa è la nostra aspettativa in linea con quello che sta accadendo a livello europeo”. Lo dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando dei dati sulla diffusione dell’epidemia di Covid-19 all’EY Capri Digital Summit “A New Brave World”. “Abbiamo bisogno – dice Speranza – che le misure adottato a partire dall’uso delle mascherina, dal lavarsi le mani ed evitare assembramenti siano rispettate in maniera molto molto molto puntuale”. L'articolo Coronavirus, il ministro Speranza: “I numeri ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Noi non abbiamo idi altri paesi europei ma da nove settimane ormai i nostricrescono eancora, questa è la nostra aspettativa in linea con quello che sta accadendo a livello europeo”. Lo dichiara ildella Salute, Roberto, parlando dei dati sulla diffusione dell’epidemia di Covid-19 all’EY Capri Digital Summit “A New Brave World”. “Abbiamo bisogno – dice– che le misure adottato a partire dall’uso delle mascherina, dal lavarsi le mani ed evitare assembramenti siano rispettate in maniera molto molto molto puntuale”. L'articolo, il: “I...

Ordinanza del ministro Speranza: obbligo del test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca. In Aula comunicazioni Ministro della salute su contenuto provvedimenti attuazione misure. Coronavirus. Germania, 4mila contagi in 24 ore. Ministro salute: pandemia è test carattere società.

Per limitare l'impatto economico e sociale della pandemia di Covid-19 l'esecutivo sta preparando una nuova ... un importante sindacato dei medici di famiglia, insieme al ministro della Salute Roberto ...

Slovacchia: Covid-19, premier Matovic vuole nuove restrizioni per chi viaggia dalla Repubblica Ceca

Bratislava, 08 ott 14:54 - (Agenzia Nova) - Il primo ministro della Slovacchia ... vorrebbe che fossero limitate le eccezioni all'esibizione di un test negativo al coronavirus e alla quarantena, ...

