Coronavirus, il Comitato tecnico scientifico al governo dopo l’impennata di contagi: verso nuovi limiti agli eventi di massa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Di fronte all’ennesima impennata dei contagi – oltre 4mila in più solo nelle ultime 24 ore – il Comitato tecnico scientifico inizia a suggerire al governo i primi provvedimenti da adottare per impedire che la situazione peggiori ulteriormente. A partire dagli eventi di massa, che secondo gli esperti devono essere ulteriormente limitati. Stando a quanto si apprende da fonti interne al Comitato, riunito in queste ore a Roma, l’ipotesi è di introdurre norme più stringenti per quanto riguarda gli spettacoli all’aperto, gli eventi sportivi, le fiere e in generale tutti gli appuntamenti dove è prevista la partecipazione di migliaia di persone. Solo nel weekend, ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Di fronte all’ennesima impennata dei– oltre 4mila in più solo nelle ultime 24 ore – ilinizia a suggerire ali primi provvedimenti da adottare per impedire che la situazione peggiori ulteriormente. A partire ddi, che secondo gli esperti devono essere ulteriormente limitati. Stando a quanto si apprende da fonti interne al, riunito in queste ore a Roma, l’ipotesi è di introdurre norme più stringenti per quanto riguarda gli spettacoli all’aperto, glisportivi, le fiere e in generale tutti gli appuntamenti dove è prevista la partecipazione di migliaia di persone. Solo nel weekend, ad ...

Coronavirus, verso nuove restrizioni per gli eventi di massa

