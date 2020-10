Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Oltre 17mila i contagi in Gb. La Scozia chiude bar, pub e ristoranti – LIVE (Di giovedì 8 ottobre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia18.05 – Coronavirus, nuovo picco in Gran Bretagna Nuovo boom di contagi in Gran Bretagna. Nelle ultime 24 ore sono Oltre 17mila i casi registrati e 77 i morti. 18.00 – Formula 1, un caso di Coronavirus nel team Mercedes: “Non si tratta di Hamilton o Bottas” Monza 06/09/2019 – prove libere F1 / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Lewis Hamilton17.30 – Coronavirus in Italia, il ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in Italia18.05 –, nuovo picco in Gran Bretagna Nuovo boom diin Gran Bretagna. Nelle24 ore sonoi casi registrati e 77 i morti. 18.00 – Formula 1, un caso dinel team Mercedes: “Non si tratta di Hamilton o Bottas” Monza 06/09/2019 – prove libere F1 / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Lewis Hamilton17.30 –in Italia, il ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre: 4.458 nuovi casi e 22 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 ottobre: 3.678 nuovi casi e 31 morti - Open_gol : ?? Con +4.458 nuovi casi, in Italia il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 sale a quota 65.952. I… - fireguard64 : RT @ClaudioZavatti1: Corriere della Sera: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre: 4.458 nuovi casi e 22 morti. https://t.co… - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Mer 7 Ott (ieri) Record di nuovi casi del +5%! India, USA, Brasile crisi peggiori Poi: F… -