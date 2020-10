Coronavirus, il bollettino del giorno 8 ottobre – Record di contagi, in Campania è allarme (Di giovedì 8 ottobre 2020) Coronavirus, il bollettino del giorno 8 ottobre: boom di contagi in Campania La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia … L'articolo Coronavirus, il bollettino del giorno 8 ottobre – Record di contagi, in Campania è allarme proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 8 ottobre 2020), ildel: boom diinLa Protezione Civile ha diramato ilufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia … L'articolo, ildeldi, inproviene da ForzAzzurri.net.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 ottobre: 3.678 nuovi casi e 31 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 ottobre: 2.578 nuovi casi e 18 morti - Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - sportface2016 : LIVE #Coronavirus | Pubblicati i dati odierni della regione #Piemonte #covid19 - 8cycling : RT @ultimoranet: ???? Coronavirus, 4.458 contagiati, 22 morti e 1060 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. Bollettino completo su https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus oggi, bollettino covid 8 ottobre. In Emilia Romagna 184 nuovi casi. Ecco dove Il Resto del Carlino Coronavirus, 248 positivi in Puglia: nella conta nei nuovi casi pesano i focolai

ma inevitabilmente i numeri dei nuovi casi contenuti nel bollettino epidemiologico della Regione continuano ad essere a tre cifre. Dopo i 196 casi di ieri, la cifra scritta nell’ultimo report sale ...

Coronavirus in Campania, altro record: 757 contagiati e un un morto in 24 ore

È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 7.504 test, dunque, 544 sono risultati positivi. Dopo il record di settembre, con 5.717 contagi ...

ma inevitabilmente i numeri dei nuovi casi contenuti nel bollettino epidemiologico della Regione continuano ad essere a tre cifre. Dopo i 196 casi di ieri, la cifra scritta nell’ultimo report sale ...È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 7.504 test, dunque, 544 sono risultati positivi. Dopo il record di settembre, con 5.717 contagi ...