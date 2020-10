Coronavirus, il bollettino del giorno 8 ottobre – Record di contagi in Campania: è allarme (Di giovedì 8 ottobre 2020) Coronavirus, il bollettino del giorno 8 ottobre: boom di contagi in Campania La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia … L'articolo Coronavirus, il bollettino del giorno 8 ottobre – Record di contagi in Campania: è allarme proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 8 ottobre 2020), ildel: boom diinLa Protezione Civile ha diramato ilufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia … L'articolo, ildeldiin: èproviene da ForzAzzurri.net.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 ottobre: 3.678 nuovi casi e 31 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 ottobre: 2.578 nuovi casi e 18 morti - Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - tinas48 : RT @Open_gol: ?? Con +4.458 nuovi casi, in Italia il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 sale a quota 65.952. Il bolletti… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre: 4.458 nuovi casi e 22 morti -