Coronavirus, FMI: lavoro da casa e distanziamento a lavoro le chiavi per sostenere l'economia (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Potenziare il lavoro da casa e limitare al massimo i contatti sul luogo di lavoro sono le chiavi individuate dal Fondo Monetario Internazionale per sostenere l'economia e adattarla il più possibile al nuovo contesto dettato dal distanziamento sociale. Le due raccomandazione dell'organizzazione economica internazionale sono contenute all'interno del World Economic Outlook che verrà presentato la prossima settimana in occasione delle assemblee autunnali. Secondo il report, intitolato "Il grande lockdown: analisi degli effetti economici", infatti, se il lockdown è stato un importante fattore di recessione, il distanziamento volontario determinato dall'aumento dei ...

