Coronavirus, David Sassoli in autoisolamento. Negativo al primo tampone: “Non ho sintomi” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, è in autoisolamento in via precauzionale. “Recentemente – informa il presidente via social – sono stato in contatto con un membro del mio staff risultato oggi positivo al Covid-19. Sto bene e non ho sintomi. Conformemente alle regole, mi metto in autoisolamento per i giorni necessari ad effettuare i controlli”. Mercoledì (ieri) Sassoli si è sottoposto a un tampone ed è risultato Negativo, ma le regole belghe impongono un autoisolamento di almeno 7 giorni a decorrere dal giorno del contatto con un positivo al Coronavirus. Il contatto risale appunto a ieri, 7 ottobre: Sassoli rimarrà isolato fino a sabato 17 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il presidente del Parlamento Europeo,, è inin via precauzionale. “Recentemente – informa il presidente via social – sono stato in contatto con un membro del mio staff risultato oggi positivo al Covid-19. Sto bene e non ho sintomi. Conformemente alle regole, mi metto inper i giorni necessari ad effettuare i controlli”. Mercoledì (ieri)si è sottoposto a uned è risultato, ma le regole belghe impongono undi almeno 7 giorni a decorrere dal giorno del contatto con un positivo al. Il contatto risale appunto a ieri, 7 ottobre:rimarrà isolato fino a sabato 17 ...

