Coronavirus, Conte: “Attenzione massima, la distrazione può portare a una nuova fiammata” (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “Dietro ai dati io non vedo alcun miracolo ma solo i sacrifici”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte illustra i caratteri salienti della nuova fase di contrasto alla pandemia in un’intervista a Le Monde e ad altri cinque quotidiani europei. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “Dietro ai dati io non vedo alcun miracolo ma solo i sacrifici”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte illustra i caratteri salienti della nuova fase di contrasto alla pandemia in un’intervista a Le Monde e ad altri cinque quotidiani europei.

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “In casa con amici e familiari vulnerabili raccomando fortemente di indossare la mascherina” - LegaSalvini : BORDATA DI SALVINI: 'PER I MIGRANTI TUTTI ALLA CAMERA, PER GLI ITALIANI TUTTI ASSENTI'. - DOscarLancini : Bordata di #Salvini: 'Per i migranti tutti alla Camera, per gli italiani tutti assenti' #iostoconsalvini - Gianni81979496 : RT @ElioLannutti: Il Governo: mascherine subito obbligatorie all’aperto e nei luoghi chiusi (tranne a casa). Conte: «Tutela della salute al… - Massimi47715989 : Coronavirus: Balzo di nuovi casi, 3.678. Ma è record di tamponi. Conte, rigore in casa e mascherine sempre - Sanità… -