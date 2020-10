Coronavirus, Bonafede: “Situazione seria ma sotto controllo, nostri numeri migliori rispetto al resto d’Europa” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “La situazione e’ seria, questo e’ sotto gli occhi di tutti. E’ evidente che la curva si sta alzando costantemente”. Lo dice il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Noi come governo – aggiunge – stiamo attuando un monitoraggio continuo e mettiamo in campo tutta una serie di misure, come l’indicazione di indossare sempre la mascherina, cosi’ che quella curva possa permettere al nostro paese di convivere con il virus, in attesa di un vaccino. Gia’ da prima dell’estate il CTS aveva predisposto i 21 criteri da monitorare per far scattare le rispettive misure di sicurezza, a volte localizzate, a volte piu’ estese. Ma rispetto al resto d’Europa abbiamo ancora un ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) “La situazione e’, questo e’gli occhi di tutti. E’ evidente che la curva si sta alzando costantemente”. Lo dice il Ministro della Giustizia Alfonso(M5S), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Noi come governo – aggiunge – stiamo attuando un monitoraggio continuo e mettiamo in campo tutta una serie di misure, come l’indicazione di indossare sempre la mascherina, cosi’ che quella curva possa permettere al nostro paese di convivere con il virus, in attesa di un vaccino. Gia’ da prima dell’estate il CTS aveva predisposto i 21 criteri da monitorare per far scattare le rispettive misure di sicurezza, a volte localizzate, a volte piu’ estese. Maald’Europa abbiamo ancora un ...

