Coronavirus, bollettino dell’8 ottobre: aumentano ancora i contagi (4.458), 22 i morti (totale 36.083), preoccupa il caso Campania (Di giovedì 8 ottobre 2020) preoccupa dunque la Campania, una delle poche regioni governate dalla sinistra, ma nessuno lo mette in evidenza, a differenza di quando era la Lombardia al primo posto della classifica. Ma la Lombardia è governata dalla Lega e quindi andava attaccata Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 ottobre 2020)dunque la, una delle poche regioni governate dalla sinistra, ma nessuno lo mette in evidenza, a differenza di quando era la Lombardia al primo posto della classifica. Ma la Lombardia è governata dalla Lega e quindi andava attaccata

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre: 4.458 nuovi casi e 22 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 ottobre: 3.678 nuovi casi e 31 morti - Open_gol : ?? Con +4.458 nuovi casi, in Italia il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 sale a quota 65.952. I… - serenel14278447 : In Italia 4.458 nuovi contagi con il record assoluto di tamponi: oltre 128 mila. 22 i decessi - ag_notizie : Coronavirus, scoperti altri 259 contagi (+9 in provincia): la Sicilia è la regione con più casi in ospedale… -