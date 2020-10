Coronavirus, Bastoni e Skriniar positivi e out per il derby: ecco gli altri giocatori dell’Inter che rischiano il contagio e di saltare il Milan (Di giovedì 8 ottobre 2020) Aumentano le difficoltà per Conte nella marcia d’avvicinamento all’appuntamento clou della stagione nerazzurra di questo inizio di campionato. Il derby col Milan si avvicina, il tempo di mettere da parte le amichevoli internazionali e poi ci saremo, e l’Inter si ritrova con una difesa tutta da inventare. I casi di Coronavirus in squadra aumentano e … L'articolo Coronavirus, Bastoni e Skriniar positivi e out per il derby: ecco gli altri giocatori dell’Inter che rischiano il contagio e di saltare il Milan Leggi su dailynews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Aumentano le difficoltà per Conte nella marcia d’avvicinamento all’appuntamento clou della stagione nerazzurra di questo inizio di campionato. Ilcolsi avvicina, il tempo di mettere da parte le amichevoli internazionali e poi ci saremo, e l’Inter si ritrova con una difesa tutta da inventare. I casi diin squadra aumentano e … L'articoloe out per ilglidell’Inter cheile diil

