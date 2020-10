Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 3678 nuovi casi (Di giovedì 8 ottobre 2020) A preoccupare il governo la tendenza al rialzo: ieri sono stati mille in più rispetto a martedì. Un incremento che non si registrava da metà aprile. 'La situazione è seria' commenta il ministro della ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 ottobre 2020) A preoccupare il governo la tendenza al rialzo: ieri sono stati mille in più rispetto a martedì. Un incremento che non si registrava da metà aprile. 'La situazione è seria' commenta il ministro della ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo di nuovi casi, 3.678. Ma è record di tamponi. In aumento le vittime: 31 #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, balzo di casi in Campania: + 544. Prima regione per numero di nuovi positivi - FirenzePost : Coronavirus Germania: balzo dei contagi, oltre 4.000 in un giorno, è allarme - speranza_viva : RT @Agenzia_Ansa: Ordinanza del ministro Speranza: obbligo del test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca #Covi… - Zaffiro5521 : @NORMAl78729145 LA NAZIONE: Coronavirus Toscana 7 ottobre, balzo dei nuovi positivi: 300 in più, ma su 10mila tampo… -