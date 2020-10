Coronavirus | Anthony Fauci mette in allerta gli Usa | “Rischiamo di ritrovarci in guai seri | se avremo un vaccino sicuro ne usciremo a fine 2021”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 8 ottobre 2020) “Una delle cose che mi preoccupa maggiormente è che il nostro livello di base di infezione ogni giorno si aggira intorno a quarantamila nuovi casi giornalieri, un numero veramente troppo alto. La nostra media giornaliera dovrebbe essere ben al di sotto dei diecimila casi al giorno e la ragione per cui dico questo è che ci stiamo avvicinando alle stagioni più fredde dell’anno, l’autunno e l’inverno. Molte attività si spostano al chiuso e questo rende più probabile che un’infezione delle vie aeree si diffonda maggiormente. Questa è la preoccupazione che ho espresso qualche giorno fa. Se non invertiamo la rotta e non abbassiamo il livello di infezione, potremmoinpiùin autunno e in inverno”. Lo ha detto a Sky TG24 ...