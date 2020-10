Coronavirus | anche sulla salute l' opposizione ha il dovere di criticare il governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) No, un momento, facciamo a capirci: perché forse non è chiaro che in un sistema democratico l'non ha il diritto, ma ildi contrastare ile, se possibile, di abbatterlo. Non il diritto: il. Almeno se lo schieramento politico - come si confida - è composto da alcuni che hanno certe idee su come risolvere i problemi e da altri, dalla parte opposta, che per risolverli hanno idee diverse. Se invece si tratta di una compagnia indistinta fatta di gente che si contende il potere per fare le stesse cose - e si confida che non sia così - allora siamo in un sistema diverso, che assomiglia molto poco a una democrazia decente. Dice: ma sulle cose importanti bisogna che maggioranza elavorino insieme. No: è proprio sulle ...