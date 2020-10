Coronavirus, altro salto in avanti del numero di nuovi casi (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nuova impennata dei nuovi casi di Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti accertati 4.458 nuovi positivi (ieri 3.678) al Coronavirus con il numero di tamponi che cresce ancora fino a 128.098 (ieri 125.314). Per trovare un numero più alto di contagi si deve tornare indietro all’11 aprile quando i casi accertati dalle autorità sanitarie furono 4.694 ma con soli 56.609 tamponi. Il rapporto positivi/tamponi sale così a 3,48% (ieri 2,93%). Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute sono 338.398 i casi di Covid-19 registrati in Italia da inizio emergenza. La Campania conta nella giornata di oggi 757 nuovi casi, seguita da Lombardia (683) e Veneto (491). ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nuova impennata deidi Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti accertati 4.458positivi (ieri 3.678) alcon ildi tamponi che cresce ancora fino a 128.098 (ieri 125.314). Per trovare unpiù alto di contagi si deve tornare indietro all’11 aprile quando iaccertati dalle autorità sanitarie furono 4.694 ma con soli 56.609 tamponi. Il rapporto positivi/tamponi sale così a 3,48% (ieri 2,93%). Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute sono 338.398 idi Covid-19 registrati in Italia da inizio emergenza. La Campania conta nella giornata di oggi 757, seguita da Lombardia (683) e Veneto (491). ...

