Coronavirus alla Casa Bianca | l’indiscrezione | “Alto funzionario della sicurezza malato da un mese | ricoverato da settembre”

Un funzionario della Casa Bianca è ricoverato per Covid da settembre, da prima quindi dell'evento del Rose Garden del 26 settembre tenuto dal presidente Donald Trump per annunciare la scelta di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema, collegato a più di una dozzina di casi di contagi nell'entourage del tycoon. Secondo l'indiscrezione pubblicata da Bloomberg, si tratta di un alto funzionario della sicurezza della Casa Bianca, Crede Bailey. L'uomo è gravemente malato di Covid-19, e si trova in ospedale da oltre un mese, raccontano quattro persone vicine a lui e che conoscono le condizioni di salute.

