Coronavirus | a Parigi scatta piano di emergenza | le misure del governo

Regione di Parigi, scatta piano di emergenza anti-Covid. Mobilitate tutte le risorse degli ospedali per crisi Covid-19. Il vertiginoso aumento dei casi nelle ultime settimane ha obbligato il governo a imporre forti limitazioni E' scattato di nuovo questa mattina nell'Ile-de-France, la regione di Parigi, il "Plan Blanc", il piano di emergenza che consente di mobilitare tutte le risorse degli ospedali in presenza di una crisi. Lo ha annunciato – vista l'emergenza Covid-19 – il governo.

la regione di Parigi, il “Plan Blanc”, il piano di emergenza che consente di mobilitare tutte le risorse degli ospedali in presenza di una crisi. Lo ha annunciato – vista l’emergenza Covid-19 – il ...

Tribunale Madrid annulla il lockdown Covid in Spagna/ “Viola le libertà fondamentali”

Tribunale di Madrid boccia il lockdown in 10 città della Spagna (capitale compresa): "lede i diritti e le libertà fondamentali”. Cosa cambia col Covid ...

Tribunale di Madrid boccia il lockdown in 10 città della Spagna (capitale compresa): "lede i diritti e le libertà fondamentali". Cosa cambia col Covid