Coronavirus | 4 458 contagi nell’ultima giornata | Campania record a 750 Ventidue le vittime – Il bollettino della Protezione civile

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (8 ottobre)Ildell’8 ottobre Dopo l’incremento notevole nei nuovi casi registrato ieri, pari a 3.678, il numero deicontinua a crescere. Sono 4.458, per la precisione, le nuove infezioni daregistrate oggi e inserite nele del MinisteroSalute. Il totale dei casi di positività, in Italia, raggiunge così la cifra di 338.398. I dati odierni arrivano a fronte di 128.098 tamponi eseguiti (ieri erano 125.314). Complessivamente, dall’inizio del monitoraggio, sono stati analizzati 12.197.500 test. I decessi segnalati nelle ultime 24 ore ammontano a 22, per un totale diche ...