Contributo fondo perduto agenzie viaggio | domanda entro il 9 ottobre

Leggi su chenews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ledie i tour operator hanno tempo fino al 92020 per presentare laper ilistituito dal decreto Rilancio Fonte PixabayC’è tempo fino al 92020 alle ore 17:00 per presentare laper ottenere ilperdi viaggi e tour operator. Un sussidio di fondamentale importanza per questi settori gravemente colpiti dalla crisi derivante l’avanzare della pandemia mondiale. Il beneficio è previsto dall’articolo 182 comma 1 del decreto Rilancio e non ci sono particolari pre-requisiti da avere per potervi accedere. Per qualsiasi ...