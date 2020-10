Conti e ascolti in crisi. Il vertice Rai finisce nel mirino. Il piano industriale dell’Ad Salini ancora al palo. La Vigilanza convocherà Gualtieri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ma che succede alla Rai? A meno di un anno dalla scadenza dell’attualeinsediato dall’ormai ex maggioranza gialloverde e ildell’Ad Fabrizio(nella foto)al(la partenza è stata procrastinata a gennaio 2021) ripartono le grandi manovre all’ombra di Viale Mazzini. Per riferire sull’allarmante stato delle casse della Rai, lanciato sempre indallo stesso Adl’estate scorsa, e sugli effetti che potrebbero derivarne. A partire dalle ipotesi di tagli alle edizioni dei telegiornali, la Commissione diha deciso di convocare il ministro dell’Economia, Roberto, in veste di azionista di maggioranza ...