Conte promette 5 milioni di test rapidi a disposizione dei medici di famiglia

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 8 ottobre 2020) “Ci sono file per i, ma stiamo lavorando per i. Ieri c’è stato un bel segnale: un importante sindacato deidi, insieme a Speranza, ha dichiarato che sono disponibili a effettuare i. Arcuri sta concludendo la gara per 5diche saranno messi adeidi. In questo modo sarà possibile affrontare le prossime settimane con minore ansia, in quanto c’è una crescente richiesta dalla popolazione per poter effettuare i”. A dichiararlo è il Presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenuto al Festival dello Sviluppo ...