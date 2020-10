Confronto tv Pence-Harris. Il vice di Trump vince la sfida contro l’afroamericana “più a sinistra di Sanders” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Washington, 8 ott – Non funziona più di tanto la scelta dell’afroamericana di sinistra come vice del candidato democratico alla Casa Bianca. Nel primo e ultimo duello tv tra i candidati alla vicepresidenza nel 2020, l’uscente Mike Pence e la senatrice dem Kamala Harris, divisi dai pannelli di plexiglass contro il virus sul palco della Kinsbury Hall della Utah University, a Salt Lake City, sono stati talmente pacati e corretti che alla fine la Harris non porta a casa il risultato. Sì, perché proprio per evitare di incappare nell’accusa di fare la “donna afroamericana arrabbiata”, stile con cui in parte ha costruito la sua carriera, la candidata dem non ha saputo mettere in difficoltà il compassatissimo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Washington, 8 ott – Non funziona più di tanto la scelta dell’afroamericana dicomedel candidato democratico alla Casa Bianca. Nel primo e ultimo duello tv tra i candidati allapresidenza nel 2020, l’uscente Mikee la senatrice dem Kamala, divisi dai pannelli di plexiglassil virus sul palco della Kinsbury Hall della Utah University, a Salt Lake City, sono stati talmente pacati e corretti che alla fine lanon porta a casa il risultato. Sì, perché proprio per evitare di incappare nell’accusa di fare la “donna afroamericana arrabbiata”, stile con cui in parte ha costruito la sua carriera, la candidata dem non ha saputo mettere in difficoltà il compassatissimo ...

