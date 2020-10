Conad richiama corn flakes glassati: Allergene non dichiarato (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo Conad, ha diffuso l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di un lotto di corn flakes glassati a proprio marchio perché nel prodotto è stata riscontrata la presenza di arachidi non dichiarate in etichetta. I cereali da … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo, ha diffuso l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di un lotto dia proprio marchio perché nel prodotto è stata riscontrata la presenza di arachidi non dichiarate in etichetta. I cereali da … Impronta Unika.

informazionecs : Allergene non dichiarato, Conad richiama corn flakes glassati. - annamariamoscar : Conad richiama corn flakes, presenza di allergeni non dichiarati - salernonotizie : Allergene non dichiarato, Conad richiama corn flakes glassati - MartaDj1 : RT @cagliaripad: Allerte alimentari, Conad richiama corn flakes glassati: arachidi non dichiarate - cagliaripad : Allerte alimentari, Conad richiama corn flakes glassati: arachidi non dichiarate -