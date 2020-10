Comunali 2021, il centrodestra cercherà sui territori. Anche al di fuori della politica (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un’oretta di vertice che tutti i partecipanti definiscono “interlocutorio”, con la promessa di rivedersi a novembre con le idee più chiare. Stamattina Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani si sono visti per aprire il cantiere delle Comunali 2021. Trovare candidature condivise per Roma e Milano, ma Anche Napoli, Torino e Bologna. Tutte ancora in altissimo mare. E’ stato il primo passo, come preannunciato dal capo della Lega.Al termine solo una nota congiunta dei tre leader: “Si è tenuto il vertice di centrodestra, con l’obiettivo di individuare entro l’autunno i migliori candidati per le prossime elezioni amministrative. Non si e’ parlato di nomi, ma di metodo: saranno coinvolti i territori per trovare candidati di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un’oretta di vertice che tutti i partecipanti definiscono “interlocutorio”, con la promessa di rivedersi a novembre con le idee più chiare. Stamattina Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani si sono visti per aprire il cantiere delle. Trovare candidature condivise per Roma e Milano, maNapoli, Torino e Bologna. Tutte ancora in altissimo mare. E’ stato il primo passo, come preannunciato dal capoLega.Al termine solo una nota congiunta dei tre leader: “Si è tenuto il vertice di, con l’obiettivo di individuare entro l’autunno i migliori candidati per le prossime elezioni amministrative. Non si e’ parlato di nomi, ma di metodo: saranno coinvolti iper trovare candidati di ...

luigidimaio : C’è un modello vincente che sta pagando. Lo dimostrano i risultati delle amministrative. Questo modello va sfrutta… - ottochannel : Napoli, prime manovre verso le comunali 2021 - codeghino10 : RT @ilgiornale: Nel vertice a Roma i leader del centrodestra hanno definito la stategia per le comunali 2021. 'Allargare', la parola chiave… - Andyphone : RT @ilgiornale: Nel vertice a Roma i leader del centrodestra hanno definito la stategia per le comunali 2021. 'Allargare', la parola chiave… - Leonard47632104 : RT @ilgiornale: Nel vertice a Roma i leader del centrodestra hanno definito la stategia per le comunali 2021. 'Allargare', la parola chiave… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali 2021 Comunali 2021, Cdx apre a società civile: "Candidati senza tessera di partito" Affaritaliani.it Comunali 2021, il centrodestra cercherà sui territori. Anche al di fuori della politica

Stamattina Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani si sono visti per aprire il cantiere delle comunali 2021. Trovare candidature condivise per Roma e Milano, ma anche Napoli, Torino e Bologna.

Mariglianella, l’Amministrazione Russo conferma i Servizi Comunali di Mensa e Trasporto Scolastico

2020-2021”, per ottenere la fornitura di n ... Arcangelo Russo ha dichiarato: “Anche per quest’anno, assicuriamo i Servizi Comunali di Trasporto Scolastico e Mensa a favore degli alunni e senza ...

Stamattina Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani si sono visti per aprire il cantiere delle comunali 2021. Trovare candidature condivise per Roma e Milano, ma anche Napoli, Torino e Bologna.2020-2021”, per ottenere la fornitura di n ... Arcangelo Russo ha dichiarato: “Anche per quest’anno, assicuriamo i Servizi Comunali di Trasporto Scolastico e Mensa a favore degli alunni e senza ...