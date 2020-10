Come trovare e quali sono i costi nascosti negli investimenti bancari? (Di giovedì 8 ottobre 2020) In questo articolo parliamo di un argomento tecnico molto complesso: i costi nascosti nei prodotti di investimento bancario. Il cliente risparmiatore, poco attento o poco esperto, parte con uno svantaggio già dalla stipula. Oltre a imparare a leggere bene i primi contratti, costi e tassi, è importante tenere conto dei bilanci periodici inviati al cliente. Le nostre osservazioni partono da alcune considerazioni di settore. Fondi di investimento e altri prodotti per il risparmiatore Banche, istituti di credito e finanziari non sono più i luoghi dove le famiglie effettuano operazioni semplici. Ad esempio risparmiare, depositare denaro, usare strumenti di pagamento anche moderni, chiedere qualche volta prestiti. I risparmiatori italiani hanno imparato a studiare e utilizzare ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) In questo articolo parliamo di un argomento tecnico molto complesso: inasnei prodotti di investimentoo. Il cliente risparmiatore, poco attento o poco esperto, parte con uno svantaggio già dalla stipula. Oltre a imparare a leggere bene i primi contratti,e tassi, è importante tenere conto dei bilanci periodici inviati al cliente. Le nostre osservazioni partono da alcune considerazioni di settore. Fondi di investimento e altri prodotti per il risparmiatore Banche, istituti di credito e finanziari nonpiù i luoghi dove le famiglie effettuano operazioni semplici. Ad esempio risparmiare, depositare denaro, usare strumenti di pagamento anche moderni, chiedere qualche volta prestiti. I risparmiatori italiani hanno imparato a studiare e utilizzare ...

Coach Spanakis al termine della partita persa contro Santa Croce cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno: "Praticamente è come se fossero state giocate due parte da parte nostra – sottolinea l’alle ...

LETTERA Com’è difficile ottenere la cittadinanza italiana per un coniuge straniero!

Mi chiamo Paola, vivo in Inghilterra e ho sposato un cittadino britannico, come altri italiani che sono qui. Scrivo perché molti di noi si trovano ad affrontare una difficoltà inaspettata, che riguard ...

