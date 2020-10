Come rompere le ginocchia dei sociopatici di Wall Street prima che sia troppo tardi: un nuovo Ferdinand Pecora (Di giovedì 8 ottobre 2020) È più che un po’ deprimente considerare l’imminente crollo sistemico che preme immanentemente sul nostro mondo attuale. Dalla fluttuazione del dollaro USA nel 1971, un sistema economico industriale occidentale un tempo orgoglioso e produttivo è stato sempre più spogliato dalla deregolamentazione bancaria, dall’esternalizzazione, dal lavoro a basso costo e dal monetarismo in un culto del post industrialismo che ha distrutto il mondo morale ed economico. Se l’America e l’ordine occidentale vogliono in qualche modo trovare la loro idoneità morale per sopravvivere e se si vuole evitare una guerra mondiale nel prossimo futuro a breve termine, saranno necessarie alcune riforme bancarie fondamentali. Tra le più importanti di queste riforme ci sarà la suddivisione delle attività ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) È più che un po’ deprimente considerare l’imminente crollo sistemico che preme immanentemente sul nostro mondo attuale. Dalla fluttuazione del dollaro USA nel 1971, un sistema economico industriale occidentale un tempo orgoglioso e produttivo è stato sempre più spogliato dalla deregolamentazione bancaria, dall’esternalizzazione, dal lavoro a basso costo e dal monetarismo in un culto del post industrialismo che ha distrutto il mondo morale ed economico. Se l’America e l’ordine occidentale vogliono in qualche modo trovare la loro idoneità morale per sopravvivere e se si vuole evitare una guerra mondiale nel prossimo futuro a breve termine, saranno necessarie alcune riforme bancarie fondamentali. Tra le più importanti di queste riforme ci sarà la suddivisione delle attività ...

DatabaseItalia : È più che un po' deprimente considerare l'imminente crollo sistemico che preme immanentemente sul nostro mondo attu… - Agbaba7 : RT @psicayn: come fate a mettere 70 storie al giorno senza avere l’impressione di rompere il cazzo a tutti? ?? - Imthebestfan44 : RT @psicayn: come fate a mettere 70 storie al giorno senza avere l’impressione di rompere il cazzo a tutti? ?? - g0thanglsinner : RT @psicayn: come fate a mettere 70 storie al giorno senza avere l’impressione di rompere il cazzo a tutti? ?? - Uccidetemi4 : @selan37 @SensoliSamuel @ProVitaFamiglia Ma perché non ti fai una bella vasectomia e smetti di rompere i coglioni a… -