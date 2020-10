Ciro Maschio: il deputato di Fratelli d’Italia che ha preso 104 multe (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ciro Maschio, deputato di Fratelli d’Italia e presidente del consiglio comunale di Verona ha accumulato con il comune un debito di 16mila euro: a tanto ammonta il totale delle 104 multe che Maschio ha collezionato in 18 mesi. Le multe sono state pagate anche perché, come spiega il Corriere, «non può ricoprire la carica di consigliere comunale chi abbia un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del Comune stesso». Insomma un bel guaio per il deputato che si è risolto estinguendo il debito: multe che lui ha ammucchiato, arrivando ad essere debitore verso il Comune di Verona di una cifra che supera i 16 mila euro. «Sono contravvenzioni che ho saldato. E per le ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020)did’Italia e presidente del consiglio comunale di Verona ha accumulato con il comune un debito di 16mila euro: a tanto ammonta il totale delle 104cheha collezionato in 18 mesi. Lesono state pagate anche perché, come spiega il Corriere, «non può ricoprire la carica di consigliere comunale chi abbia un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del Comune stesso». Insomma un bel guaio per ilche si è risolto estinguendo il debito:che lui ha ammucchiato, arrivando ad essere debitore verso il Comune di Verona di una cifra che supera i 16 mila euro. «Sono contravvenzioni che ho saldato. E per le ...

