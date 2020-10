Ciclismo, Giro d'Italia: Visconti, ferro arrugginito gli infilza una scarpa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Visconti, che spavento. ' Sono stato fortunato ad arrivare a Matera sulle mie gambe', riferisce il 37enne palermitano della Vini Zabù-Brado. Ma che cosa è successo? Lo spiega lui stesso a Gazzetta.it: 'Eravamo in un tratto in discesa. Si andava velocissimi, tutti in fila. Ho sentito un colpo forte da sotto e sentivo strusciare un ferro per terra. Ho guardato sotto e ho visto un ferro ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 ottobre 2020), che spavento. ' Sono stato fortunato ad arrivare a Matera sulle mie gambe', riferisce il 37enne palermitano della Vini Zabù-Brado. Ma che cosa è successo? Lo spiega lui stesso a Gazzetta.it: 'Eravamo in un tratto in discesa. Si andava velocissimi, tutti in fila. Ho sentito un colpo forte da sotto e sentivo strusciare unper terra. Ho guardato sotto e ho visto un...

