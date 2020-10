Ciclismo | Bernal dà appuntamento al 2021 dopo il ritiro al Tour de France

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Secondo quanto riportato da “Cyclingnews“, Egannon prenderà parte a nessuna corsa fino al termine del 2020. Il colombiano, reduce dalalde, dedicherà infatti la parte finale della stagione alla preparazione per il. In occasione dell’ultimodell’anno, vale a dire la Vuelta di Spagna, la Ineos presenterà dunque ai nastri di partenza Richard Carapaz e Chris Froome. Per il britannico si tratterà dell’ultima presenza con questa maglia dato che il prossimo anno correrà per la Israel Start-Up Nation.

