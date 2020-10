Chiara Ferragni e Fedez aspettano una femminuccia, la rivelazione a pochi giorni dalla gravidanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Chiara Ferragni aspetta una femminuccia. Il settimanale Oggi ha rivelato il sesso del bambino che Chiara Ferragni e Fedez stanno aspettando. Si tratterebbe di una femminuccia che renderebbe Leone il fratello maggiore. Da pochi giorni l’influencer ha confermato la voce che girava da tempo sul web della sua gravidanza e ora i fan sono in attesa del secondogenito dei Ferragnez. Incinta di circa 4 mesi Chiara ha iniziato a far vedere sul suo profilo Instagram le foto del suo pancione dopo aver mostrato l’ecografia del suo secondo bambino in arrivo. Come durante la gravidanza di Leone ha scelto di far vedere ai fan l’avanzamento della gravidanza con ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 8 ottobre 2020)aspetta una. Il settimanale Oggi ha rivelato il sesso del bambino chestanno aspettando. Si tratterebbe di unache renderebbe Leone il fratello maggiore. Dal’influencer ha confermato la voce che girava da tempo sul web della suae ora i fan sono in attesa del secondogenito dei Ferragnez. Incinta di circa 4 mesiha iniziato a far vedere sul suo profilo Instagram le foto del suo pancione dopo aver mostrato l’ecografia del suo secondo bambino in arrivo. Come durante ladi Leone ha scelto di far vedere ai fan l’avanzamento dellacon ...

