“Chi ha il Covid se la cava bene, chi non ce l’ha se la cava male”: la provocazione di Vittorio Sgarbi [VIDEO] (Di giovedì 8 ottobre 2020) “In merito alle restrizioni annunciate penso che sia illuminante una conversazione che ho avuto con una cameriera macedone. Lei dice che in Macedonia chi ha il virus se la cava bene, chi non ce l’ha se la cava male. Beh, è meraviglioso ed è anche la valutazione oggettiva dei fatti: il 95% dei positivi è asintomatico. Non solo non sta male ma non se ne accorge neanche. E se scoprissimo che i contagiati se la cavano meglio di chi non ha preso il virus?“. Così in un VIDEO dal suo profilo YouTube il critico d’arte Vittorio Sgarbi commenta da Rovereto le misure contenute nell’ultimo Dpcm. “Il virologo Guido Silvestri – prosegue ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) “In merito alle restrizioni annunciate penso che sia illuminante una conversazione che ho avuto con una cameriera macedone. Lei dice che in Macedonia chi ha il virus se la, chi non ce l’ha se lamale. Beh, è meraviglioso ed è anche la valutazione oggettiva dei fatti: il 95% dei positivi è asintomatico. Non solo non sta male ma non se ne accorge neanche. E se scoprissimo che i contagiati se lano meglio di chi non ha preso il virus?“. Così in undal suo profilo YouTube il critico d’artecommenta da Rovereto le misure contenute nell’ultimo Dpcm. “Il virologo Guido Silvestri – prosegue ...

NicolaPorro : Corrono i #Contagi, ma nessuno ci dice quanti sono gli #asintomatici e i #malati. #Conte, regole anti-Covid anche i… - TizianaFerrario : 3678 casi di #Covid_19 in un giorno. Anche in tv inizia l'uso della mascherina e io sono contenta perché chi fa inf… - myrtamerlino : I contagi risalgono dappertutto, gli italiani sono persi nel caos tamponi e il #vaccinoantinfluenzale tarda ad arri… - di_pavlov : RT @ErosMGHope: Non vi rendete conto che han fatto diventare una INFLUENZA una questione politica: chi la 'nega' è di destra e chi si fa im… - Ddeny_278 : Senza polemiche per chi verrà ad attaccare sotto , Io proteggo me stessa ,la mia famiglia ma soprattutto cerco di… -

