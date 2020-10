Chi è Laura, la moglie di Vasco Rossi: “A casa trovo tre biondine e lei…” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il suo nome è Laura Schmidt ed è la moglie di Vasco Rossi. Nata a Milano ma da padre tedesco – proveniente da Ratisbona – la donna ha 17 anni in meno rispetto al cantante. E, nonostante i due portino avanti la loro storia d’amore da oltre trent’anni, Laura ha sempre preferito restare lontana dai riflettori, per preservare la sua privacy e, al contempo, quella della sua famiglia. Vasco e Laura, quel primo incontro indimenticabile Dal primo incontro tra i due, avvenuto nel 1986, non si sarebbe mai detto che Laura Schmidt sarebbe poi diventata la moglie di Vasco Rossi. È stato lo stesso cantante a raccontarne le circostanze in ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il suo nome èSchmidt ed è ladi. Nata a Milano ma da padre tedesco – proveniente da Ratisbona – la donna ha 17 anni in meno rispetto al cantante. E, nonostante i due portino avanti la loro storia d’amore da oltre trent’anni,ha sempre preferito restare lontana dai riflettori, per preservare la sua privacy e, al contempo, quella della sua famiglia., quel primo incontro indimenticabile Dal primo incontro tra i due, avvenuto nel 1986, non si sarebbe mai detto cheSchmidt sarebbe poi diventata ladi. È stato lo stesso cantante a raccontarne le circostanze in ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Laura Chi è Laura, la moglie di Vasco Rossi: "A casa trovo tre biondine e lei..." Velvet Gossip Chi è Laura, la moglie di Vasco Rossi: “A casa trovo tre biondine e lei…”

Mentre la Laura, che non mi conosceva per niente e che era ubriaca marcia, ha cominciato a insultarmi da str*nzetta: “Ma chi ti credi di essere?”», ha raccontato il cantante. Poi qualcosa è ...

