"Che fine ha fatto il mio piano sui tamponi? Ira di Crisanti sul governo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Luca Sablone A fine agosto aveva presentato al governo un piano per quadruplicare i test, ma alla fine non se n'è saputo più nulla: "Abbiamo perso 4 mesi preziosi, ma hanno speso miliardi per bonus bici e banchi" "Venticinquemila in più? Sono acqua fresca. O una pezza calda, se preferisce. Io ne suggerivo 3-400 mila al giorno". Andrea Crisanti commenta così il numero record di tamponi effettuati nella giornata ieri, che hanno toccato quota 125mila. Una cifra mai vista prima in Italia che però dovrebbe far tornare tutti con i piedi per terra, visto che a fine agosto il microbiologo aveva presentato al governo un piano per quadruplicarli: la strategia era stata consegnata a Federico ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Luca Sablone Aagosto aveva presentato alunper quadruplicare i test, ma allanon se n'è saputo più nulla: "Abbiamo perso 4 mesi preziosi, ma hanno speso miliardi per bonus bici e banchi" "Venticinquemila in più? Sono acqua fresca. O una pezza calda, se preferisce. Io ne suggerivo 3-400 mila al giorno". Andreacommenta così il numero record dieffettuati nella giornata ieri, che hanno toccato quota 125mila. Una cifra mai vista prima in Italia che però dovrebbe far tornare tutti con i piedi per terra, visto che aagosto il microbiologo aveva presentato alunper quadruplicarli: la strategia era stata consegnata a Federico ...

gretamenchi : se avessi quel dono di saper esprimere in modo semplice e chiaro tutti i miei flussi di pensieri sarebbe la fine pe… - Avvenire_Nei : L'ex ministro del Tesoro italiano, T oggi presidente dell’Aspen Institute: «La pandemia è l’incidente della storia… - AMorelliMilano : LA GENTE NON TIRA FINE MESE, MA IL GOVERNO PENSA A CANCELLARE LA #SICUREZZA E LEGALIZZA LA CRIMINALITÀ. Esulta la s… - agoacciaio : RT @RaffaAngela: A breve partiranno 855 milioni di lavori per sistemare gli edifici delle scuole superiori. No, non sono soldi che abbiamo… - ghioldip : RT @laltrodiego: #StaseraItalia •#Porro: 'il Prof. Bassetti ha detto che il 96% sono asintomatici o debolmente positivi' •#Galli: 'sono ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Che fine hanno fatto le rotonde vicino ai supermercati di Cassano? varesenews.it La maggioranza Ursula si rompe sul clima

Abbiamo visto la bozza di conclusioni del Vertice e non è indicato alcun obiettivo numerico, c'è solo un vago richiamo al "Climate Target Plan 2030”. Germania e Francia hanno annunciato l'intenzione ...

Come investire con una ripresa asimmetrica e soggetta al virus

Per il numero uno della Fed, Powell, la ripresa dipenderà dai nuovi focolai e dagli stimoli fiscali che dovranno essere allineati alla politica monetaria. Se così fosse, Ubp prevede una risalita del c ...

Abbiamo visto la bozza di conclusioni del Vertice e non è indicato alcun obiettivo numerico, c'è solo un vago richiamo al "Climate Target Plan 2030”. Germania e Francia hanno annunciato l'intenzione ...Per il numero uno della Fed, Powell, la ripresa dipenderà dai nuovi focolai e dagli stimoli fiscali che dovranno essere allineati alla politica monetaria. Se così fosse, Ubp prevede una risalita del c ...