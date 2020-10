"Che fine ha fatto il mio piano sui tamponi?" Ira di Crisanti sul governo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Luca Sablone A fine agosto aveva presentato al governo un piano per quadruplicare i test, ma alla fine non se n'è saputo più nulla: "Abbiamo perso 4 mesi preziosi, ma hanno speso miliardi per bonus bici e banchi" "Venticinquemila in più? Sono acqua fresca. O una pezza calda, se preferisce. Io ne suggerivo 3-400 mila al giorno". Andrea Crisanti commenta così il numero record di tamponi effettuati nella giornata ieri, che hanno toccato quota 125mila. Una cifra mai vista prima in Italia che però dovrebbe far tornare tutti con i piedi per terra, visto che a fine agosto il microbiologo aveva presentato al governo un piano per quadruplicarli: la strategia era stata consegnata a Federico ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Luca Sablone Aagosto aveva presentato alunper quadruplicare i test, ma allanon se n'è saputo più nulla: "Abbiamo perso 4 mesi preziosi, ma hanno speso miliardi per bonus bici e banchi" "Venticinquemila in più? Sono acqua fresca. O una pezza calda, se preferisce. Io ne suggerivo 3-400 mila al giorno". Andreacommenta così il numero record dieffettuati nella giornata ieri, che hanno toccato quota 125mila. Una cifra mai vista prima in Italia che però dovrebbe far tornare tutti con i piedi per terra, visto che aagosto il microbiologo aveva presentato alunper quadruplicarli: la strategia era stata consegnata a Federico ...

