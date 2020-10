Cessione Salernitana ai Della Valle | il Club granata smentisce nuovamente

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 8 ottobre 2020)1919, come già comunicato in data 22 settembre, ribadisce in una nota che le notizie inerenti una presuntasocietaria alla famigliasono completamente destituite di qualsiasi fondamento. La Società, pertanto, invita gli organi d’informazione a verificare la veridicità di tali notizie. In difetto di ciò, l’U.S.1919 si vedrà costretta, suo malgrado, ad adire le vie legali al fine di tutelare la propria immagine. Consiglia