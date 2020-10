Centrodestra, vertice Salvini-Meloni-Tajani: “Alle prossime elezioni comunali candidati senza tessere di partito” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Allargare coinvolgere, ascoltare, ci rivediamo la prossima settimana. Le città che andranno al voto sono amministrate male dal Pd o M5s, l’obiettivo che noi ci prefissiamo è quello di allargare e includere senza preclusione anche alla possibilità di candidature senza tessera di partito ma di area alternativa alla sinistra. Si tratta di una battaglia ancora più stimolante”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di una conferenza stampa, parlando dei contenuti del vertice del Centrodestra L'articolo Centrodestra, vertice Salvini-Meloni-Tajani: “Alle prossime elezioni comunali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Allargare coinvolgere, ascoltare, ci rivediamo la prossima settimana. Le città che andranno al voto sono amministrate male dal Pd o M5s, l’obiettivo che noi ci prefissiamo è quello di allargare e includerepreclusione anche alla possibilità di candidaturetessera di partito ma di area alternativa alla sinistra. Si tratta di una battaglia ancora più stimolante”. Lo ha detto il leader della Lega Matteoa margine di una conferenza stampa, parlando dei contenuti deldelL'articolo: “Alle...

